МФК «КПРФ» провёл детский футбольный турнир

Детский футбольный турнир на призы спортивного клуба «КПРФ» прошёл в г. Амвросиевка.

В турнире приняли участие команды в возрасте до 10 лет из 6 городов. Победителями стали юные спортсмены из ДЮСШ Харцызск. Лучший игроком турнира был признан Илья Гуленко из ДЮСШ-АЯКС (Шахтёрск). Лучшим Вратарём – Тимофей Довбня из ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка). Победители и призёры турнира были награждены медалями и кубками от СК «КПРФ».

В спортивном клубе «КПРФ» развивают самые разные виды спорта: мини-футбол, волейбол, шахматы, плавание, фигурное катание, автокросс и другие.

МФК «КПРФ» — чемпион России – 2020, дважды серебряный призёр – 2019 и 2022, а также бронзовый призёр Лиги чемпионов – 2020. На данный момент московские мини-футболисты занимают вторую строчку Суперлиги.