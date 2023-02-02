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Конор Макгрегор написал трогательный пост, посвящённый завершившему карьеру Тому Брэди

Конор Макгрегор написал трогательный пост, посвящённый завершившему карьеру Тому Брэди
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор
в своих социальных сетях отреагировал на завершение карьеры 45-летнего квотербека Тома Брэди.

«Нет лучшей ирландской легенды американского футбола! Я знаю, что в следующей главе ты продолжишь серию побед. Твоё здоровье!» — написал Конор Макгрегор.

С 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета «Нью-Ингленд Пэтриотс». С 2020 года он выступал в составе «Тампа-Бэй Бакканирс». Брэди является победителем семи Супербоулов. Том Брэди уже объявлял об уходе из спорта 1 февраля 2022 года, но через 40 дней передумал и вернулся. Отметим, что Том Брэди родился и вырос в США, но у него есть ирландские корни по линии отца.

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