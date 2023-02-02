Лариса Латынина: чувствую себя бодро, но в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина рассказала о своём состоянии здоровья, отметив, что в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут из больницы.

«Со мной все хорошо, заканчиваю обследования. Чувствую себя бодро, не жалуюсь на какие-либо недомогания. Не стоит переживать за мое здоровье, оно в надежных руках. Про выписку пока ничего не говорили. Но в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут», — приводит слова Латыниной Sport24.

Напомним, сообщения о госпитализации 88-летней Латыниной появились накануне Нового года. После праздничных выходных друзья и коллеги легендарной гимнастки разошлись во мнениях о причинах её нахождения в больнице. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявляла, что Латынина перенесла сердечный приступ и даже инфаркт. А двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова утверждала, что Латынина госпитализирована для планового осмотра.