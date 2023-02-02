Лариса Латынина: чувствую себя бодро, но в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина рассказала о своём состоянии здоровья, отметив, что в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут из больницы.
«Со мной все хорошо, заканчиваю обследования. Чувствую себя бодро, не жалуюсь на какие-либо недомогания. Не стоит переживать за мое здоровье, оно в надежных руках. Про выписку пока ничего не говорили. Но в ближайшее время меня, скорее всего, не выпишут», — приводит слова Латыниной Sport24.
Напомним, сообщения о госпитализации 88-летней Латыниной появились накануне Нового года. После праздничных выходных друзья и коллеги легендарной гимнастки разошлись во мнениях о причинах её нахождения в больнице. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявляла, что Латынина перенесла сердечный приступ и даже инфаркт. А двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова утверждала, что Латынина госпитализирована для планового осмотра.
- 2 февраля 2023
-
14:05
-
13:13
-
12:12
-
11:51
-
11:43
-
10:53
-
09:31
- 1 февраля 2023
-
22:54
-
22:32
-
22:04
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
19:54
-
19:43
-
19:34
-
19:16
-
18:45
-
18:34
-
18:12
-
17:26
-
17:05
-
16:51
-
15:57
-
15:01
-
14:36
-
14:26
-
14:11
-
13:33
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:51
-
09:19
-
06:35