Член МОК от Норвегии высказалась о позиции страны в отношении возможного допуска россиян

Член МОК от Норвегии Кристин Клостер Осен высказалась о позиции своей страны в отношении возможного допуска россиян.

Напомним, на прошлой неделе Спортивная федерация Норвегии выступила с пресс-релизом относительно предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе, заявив, что выступает против этой идеи.

«Заявление федерации? Я думаю, что подоплёка этих слов вполне справедлива. Это невероятно сложный вопрос, и я с большим уважением отношусь к этому. Это чрезвычайно сложно. В этих словах присутствует большая серьёзность, и мы несём общую ответственность. Это продолжить быть предметом будущих дискуссий, поэтому может занять время.

Диалог с другими ассоциациями особенно важен. МОК сейчас управляет процессами, которые могут закончиться результативно для всех», — приводит слова Кристин Клостер Осен Dagbladet.