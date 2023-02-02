Член МОК от Норвегии высказалась о позиции страны в отношении возможного допуска россиян

Член МОК от Норвегии Кристин Клостер Осен высказалась о позиции своей страны в отношении возможного допуска россиян.
Напомним, на прошлой неделе Спортивная федерация Норвегии выступила с пресс-релизом относительно предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе, заявив, что выступает против этой идеи.
«Заявление федерации? Я думаю, что подоплёка этих слов вполне справедлива. Это невероятно сложный вопрос, и я с большим уважением отношусь к этому. Это чрезвычайно сложно. В этих словах присутствует большая серьёзность, и мы несём общую ответственность. Это продолжить быть предметом будущих дискуссий, поэтому может занять время.
Диалог с другими ассоциациями особенно важен. МОК сейчас управляет процессами, которые могут закончиться результативно для всех», — приводит слова Кристин Клостер Осен Dagbladet.
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