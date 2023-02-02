Бразильскому волейболисту грозит тюремный срок за призыв к насилию в отношении президента

Олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Бразилии по волейболу Уоллес Леандро де Соуза оказался замешан в политическом скандале и теперь рискует получить тюремный срок.

На своей странице в социальных сетях спортсмен опубликовал серию фотографий из стрелкового клуба, где позировал с оружием, прикрепив опрос для своих подписчиков: «Вы выстрелите этим в лицо Луле?» с вариантами ответов «да» и «нет». Луис Инасиу Лула да Силва – избранный в октябре президент Бразилии. При этом Уоллес – сторонник бывшего президента Жаира Болсонару, за которого открыто агитировал.

Игрок удалил свой пост спустя час, но скриншоты уже разлетелись по интернету, вызвав большой общественный резонанс. Клуб «Крузейро», за который выступает Уоллес, во вторник сообщил об отстранении капитана на неопределённый срок и обещал наказать его денежным штрафом.



«Мы глубоко сожалеем о публикации нашего спортсмена и её содержании. Мы неприемлем любые призывы к насилию и искренне извиняемся перед всеми. Клуб потребовал от Уоллеса извинений перед всеми, кого оскорбили его посты. Мы надеемся, что этот эпизод послужит уроком для всех в плане ответственности за свои публикации в социальных сетях. Они могут показаться пространством, где можно всё, но это большая ловушка. Спорт должен быть инструментом распространения равенства, терпимости и уважения», – говорится в официальном заявлении клуба в социальных сетях.



Сообщается, что материалы по делу Уоллеса были направлены в генеральную прокуратуру Рио-де-Жанейро. Спортсмена обвиняют в подстрекательстве к насилию и угрозе жизни. В одноимённой 286-й статье Уголовного кодекса Бразилии в качестве наказания за данное преступление указано лишение свободы на срок от 3 до 6 месяцев, помимо штрафа.



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