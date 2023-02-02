МОК выступил с заявлением в ответ на дискуссию о допуске россиян на международные старты

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением в ответ на развернувшуюся дискуссию о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

С одной стороны, эксперты ООН призывают допустить всех спортсменов, без дискриминации по их позиции в отношении СВО, с другой – Украина угрожает бойкотом Олимпиады-2024.

«Крайне прискорбно обострять эту дискуссию угрозой бойкота на преждевременном этапе. Участие отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом на Олимпийских играх в Париже 2024 года пока не обсуждалось.

МОК должен принять во внимание «серьёзные опасения», выраженные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.

Также МОК обращается к недавно принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Спорт как фактор устойчивого развития».

«В этой резолюции признаётся, что «крупные международные спортивные мероприятия должны проводиться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости, без какой-либо дискриминации и что следует уважать объединяющий и примирительный характер таких мероприятий».

Резолюция, в частности, «признаёт Олимпийскую хартию и то, что любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к Олимпийскому движению». Эта резолюция была принята консенсусом всеми государствами-членами ООН, включая правительства Украины и России.

Угроза бойкота Олимпийских игр, которую рассматривает НОК Украины, противоречит основам Олимпийского движения и принципам, которые оно отстаивает. Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК «участвовать в Играх Олимпиады, отправляя спортсменов». Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили только для наказания спортсменов, бойкотирующих НОК», — говорится в заявлении МОК.