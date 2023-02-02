МОК не будет просить федерации предоставить россиянам дополнительные квоты на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором пояснил некоторые моменты, связанные с квалификацией на Олимпийские игры – 2024 российских и белорусских спортсменов. Отбор будет происходить через азиатские соревнования.

«Олимпийский совет Азии наметил возможный путь прохождения квалификации для спортсменов с российским или белорусским паспортом, а также развеял любые опасения, что азиатские спортсмены потеряют квоты. Хотя детали всё ещё обсуждаются в сотрудничестве с международными федерациями, ясно, что азиатские спортсмены не потеряют ни квалификационных мест, ни медальных перспектив.

Некоторые квалификационные соревнования в нескольких видах спорта уже состоялись. МОК не будет просить международные федерации адаптировать свои квалификационные системы задним числом, чтобы выделить дополнительные квоты спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили возможности для квалификации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.