МОК предусмотрел индивидуальный допинг-контроль для допуска на международные старты

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором уточнил, что для всех спортсменов, допущенных на международные соревнования, включая потенциально допущенных россиян и белорусов, обязательным является требование индивидуального допинг-тестирования.
«В основной концепции условий участия МОК указал, что только спортсмены, которые полностью соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу и всем соответствующим антидопинговым правилам и положениям, будут иметь право соревноваться. Для всех заявленных спортсменов должны проводиться индивидуальные проверки.
Как сказано в концепции, которая сейчас обсуждается, только такие спортсмены потенциально могут иметь право вернуться на международные соревнования. Соответствующие органы должны проводить индивидуальный допинг-контроль для всех потенциально допущенных спортсменов.
Учитывая историю допинга в России, МОК в ходе продолжающегося обсуждения установил строгие антидопинговые условия для каждого отдельного спортсмена с российским или белорусским паспортом, который хотел бы участвовать в соревнованиях в качестве нейтрального атлета», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.
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