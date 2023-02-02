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Глава МОК Бах не планирует ехать на Украину по приглашению Зеленского

Глава МОК Бах не планирует ехать на Украину по приглашению Зеленского
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Президент МОК Томас Бах не поедет на Украину, несмотря на приглашение президента этой страны Владимира Зеленского.

«Президент МОК посетил Украину летом 2022 года по приглашению НОК. Во время этого визита он встретился со спортсменами, на которых повлияли боевые действия, он стал свидетелем разрушенной спортивной инфраструктуры, а также встретился с президентом Зеленским для обстоятельной дискуссии. После этого визита они также пообщались по телефону. В ближайшее время нет планов на ещё один визит на Украину», — сообщается на официальном сайте МОК.

25 января Владимир Зеленский пригласил Баха в Бахмут (российское название – Артёмовск) в ответ на заявление МОК о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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