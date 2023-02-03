В Федерации шахмат России сообщили, что переход из Европы в Азию намечен на конец февраля

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв заявил, что переход ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), вероятно, будет официально оформлен примерно через месяц — в конце февраля или начале марта, сообщает «Коммерсантъ».

Переход должен утвердить конгресс ACF, заседание которого пройдёт с 26 февраля по 3 марта. Весь необходимый пакет документов уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Ткачёв рассказал, что политика ECU была направлена на жёсткое ограничение допуска россиян на проходящие в Европе соревнования. В Азии, по его мнению, будет меньше проблем «как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам». При этом азиатский соревновательный календарь насыщеннее европейского, благодаря чему россияне получат в ACF больше игровой практики, нежели имели в ECU.

Важнейшее преимущество перехода — уровень конкуренции в регионе. В мужских шахматах в топ-10 рейтинга ФИДЕ два россиянина (Ян Непомнящий и Сергей Карякин) и столько же представителей Азии — китаец Дин Лижэнь и индиец Вишванатан Ананд. А в десятке рейтинга лучших юниоров сразу шестеро азиатских игроков. Это узбеки Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров, а также индийцы Гукеш Доммараджу, Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанандха и Нихал Сарин.

В женских шахматах чемпионкой мира является Цзюй Вэньцзюнь, а в матче за звание претендентки на титул встретятся её соотечественницы Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи. Из юниорок достаточно отметить 18-летнюю Бибисару Асаубаеву из Казахстана, которая выиграла два подряд мировых первенства по блицу — в 2021 и 2022 годах.