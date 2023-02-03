Олимпийский комитет Канады готов рассмотреть возможность участия россиян в ОИ-2024

Главный исполнительный директор Олимпийского комитета Канады (ОКК) Дэвид Шумейкер заявил, что позиция организации в отношении участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 аналогична с позицией США по этому вопросу. ОКК готов рассмотреть возможный допуск россиян и белорусов к Играм, однако только в нейтральном статусе.

«Олимпийский комитет Канады продолжает поддерживать рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) от февраля 2022 года о том, что спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии не следует приглашать, или допускать к участию в международных соревнованиях.

Однако мы признаём, что решение об исключении спортсменов исключительно из-за их национальности также противоречит основным принципам олимпийского движения.

Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января 2023 года», — приводит слова Шумейкера CBC.