Сергей Карякин оценил решение ФШР перейти из Европейского союза в Азиатскую федерацию
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин (10-й в мировом рейтинге) высказался о решении Федерации шахмат России присоединиться к Азиатской Федерации.
«Шаг абсолютно логичен, потому что давно об этом говорили. Вопрос был в том, когда это случится. Поэтому тут скорее технический вопрос.
Если брать глобально, то решение правильное. Я уже давно говорю, что будущее российских шахмат в международном отношении именно в борьбе с азиатскими странами. Сейчас Индия и Китай имеют шахматные школы, поэтому мы не ничего теряем: наоборот — только приобретём», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Карякин критиковал европейских спортивных чиновников за «максимальную политизацию спорта».
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