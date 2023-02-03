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Сергей Карякин оценил решение ФШР перейти из Европейского союза в Азиатскую федерацию

Сергей Карякин оценил решение ФШР перейти из Европейского союза в Азиатскую федерацию
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин (10-й в мировом рейтинге) высказался о решении Федерации шахмат России присоединиться к Азиатской Федерации.

«Шаг абсолютно логичен, потому что давно об этом говорили. Вопрос был в том, когда это случится. Поэтому тут скорее технический вопрос.

Если брать глобально, то решение правильное. Я уже давно говорю, что будущее российских шахмат в международном отношении именно в борьбе с азиатскими странами. Сейчас Индия и Китай имеют шахматные школы, поэтому мы не ничего теряем: наоборот — только приобретём», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Карякин критиковал европейских спортивных чиновников за «максимальную политизацию спорта».

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