В Польше не видят смысла участвовать в ОИ-2024 в случае допуска российских спортсменов

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский резко высказался о вероятности участия спортсменов из своей страны в Олимпийских играх-2024 в случае допуска к ним россиян и белорусов.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что разрабатывает условия допуска российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.
«Мое личное мнение таково, что если спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эти игры. Не должно быть участия в таких играх.
Это давление, которое мы должны оказать на Международный олимпийский комитет. Это мое мнение, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства. Я буду призывать всех принять такое решение», — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
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