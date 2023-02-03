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В Польше не видят смысла участвовать в ОИ-2024 в случае допуска российских спортсменов

В Польше не видят смысла участвовать в ОИ-2024 в случае допуска российских спортсменов
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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский резко высказался о вероятности участия спортсменов из своей страны в Олимпийских играх-2024 в случае допуска к ним россиян и белорусов.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что разрабатывает условия допуска российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.

«Мое личное мнение таково, что если спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к Играм 2024 года, то мы должны попросту бойкотировать эти игры. Не должно быть участия в таких играх.

Это давление, которое мы должны оказать на Международный олимпийский комитет. Это мое мнение, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства. Я буду призывать всех принять такое решение», — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

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