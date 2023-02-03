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Российских стрелков из лука не хотят допускать к участию в квалификации ОИ-2024 в Азии

Российских стрелков из лука не хотят допускать к участию в квалификации ОИ-2024 в Азии
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Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выступил против участия российских и белорусских спортсменов в квалификации к летним Олимпийским играм 2024 года в Азии.

При этом свою позицию в World Archery объяснили необходимостью сохранить текущий баланс квот в квалификационной системе.

«Было предположение, что спортсмены сборных России и Беларуси примут участие в соревнованиях в Азии в нейтральном статусе. Из-за потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая нокаут-систему в стрельбе из лука и баланс континентальных квот в квалификационной системе, исполнительный совет World Archery решил, что это не должно использоваться в качестве потенциального пути для соответствующих спортсменов для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что разрабатывает условия допуска российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.

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