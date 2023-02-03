«Хрен с ними». Валуев — о желании Польши бойкотировать ОИ-2024 в случае участия россиян

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев отреагировал на слова министра иностранных дел Польша Павла Яблоньского, который заявил, что будет настаивать на бойкоте польскими спортсменами Олимпийских игр-2024 в случае допуска к ним россиян и белорусам.
«Да и хрен с ними — пусть бойкотируют. Станет ли Олимпиада хуже без поляков? Любая Олимпиада станет хуже, если туда не приезжают лучшие спортсмены стран.
Прошу прощения за выражение, но они путают хрен с нормальной ручкой. Забывают, что Олимпиада как раз для того, чтобы показывать спортивные результаты и выражаться таким образом. Должны были давно выучить, для чего Олимпиады задумывались», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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