Губерниев — о заявлении МИД Польши: вы хотели, чтобы россиянам красную дорожку постелили?

Известного телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева не удивляет намерение Польши бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в случае допуска к участию россиян и белорусов.
«Будет шириться движение людей и стран, которые захотят устраивать бойкот. К этому нужно относиться со всей серьёзностью. Посмотрим, чья возьмёт в данной ситуации. Я уже говорил, что есть опасность бойкотов — это серьёзное противодействие со стороны европейских стран.
Мы знаем, кто в этой истории больше всех кричит. Вопрос в том, услышат их или нет. Нужно относиться к этому со всей серьёзностью и продолжать свою работу с международными институтами, чтобы нам выступать, пытаться вернуться и соревноваться.
Люди, которые кричат про спорт вне политики, смешивают его с политикой? А вы хотели, чтобы россиянам красную дорожку постелили? Нет. Вопрос в том, как много будет этих стран и как крепок будет их голос», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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