Вратарь ЖГК ЦСКА Кира Трусова по окончании сезона перейдет в румынский клуб

Женский гандбольный клуб ЦСКА сообщил о грядущих изменениях в составе. На официальном сайте клуба появилась информация о том, что вратарь Кира Трусова по окончании сезона перейдёт в румынскую команду «Дунареа Браила». За ЦСКА Кира выступала с лета 2022 года. В составе столичного клуба она стала обладательницей Суперкубка России.
В следующем сезоне вместо ушедшей Трусовой к ЦСКА присоединится вратарь Эвелина Аношкина, выступающая на данный момент за «Астраханочку».
Сообщается, что команду также покинула левая крайняя Елена Рабазулькина. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В составе ЦСКА Елена стала чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны.
Также клуб сообщил о продлении контракта с Викторией Шамановской, выступающей за ЦСКА с 2021 года и ставшей в составе команды победителем Кубка и Суперкубка России.
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