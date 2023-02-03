Вратарь ЖГК ЦСКА Кира Трусова по окончании сезона перейдет в румынский клуб

Женский гандбольный клуб ЦСКА сообщил о грядущих изменениях в составе. На официальном сайте клуба появилась информация о том, что вратарь Кира Трусова по окончании сезона перейдёт в румынскую команду «Дунареа Браила». За ЦСКА Кира выступала с лета 2022 года. В составе столичного клуба она стала обладательницей Суперкубка России.

В следующем сезоне вместо ушедшей Трусовой к ЦСКА присоединится вратарь Эвелина Аношкина, выступающая на данный момент за «Астраханочку».

Сообщается, что команду также покинула левая крайняя Елена Рабазулькина. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В составе ЦСКА Елена стала чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны.

Также клуб сообщил о продлении контракта с Викторией Шамановской, выступающей за ЦСКА с 2021 года и ставшей в составе команды победителем Кубка и Суперкубка России.