«КПРФ» обыграл «Тюмень» в чемпионате России по мини-футболу

Завершились два матча чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Московский «КПРФ» на своей площадке одолел «Тюмень» со счётом 2:1. Все мячи были забиты во втором тайме. У хозяев отличились Сергей Крыкун и Даниэль Баталья. У гостей единственный мяч на последней минуте записал на свой счёт Денис Неведров.

В другом матче «Торпедо» на своей площадке одолело «Норильский никель» — 6:4. Все голы гостей были забиты до перерыва.

«Норильский никель» с 49 очками возглавляет турнирную таблицу, «КПРФ» занимает второе место, уступая лидеру два очка.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

12-й тур

«КПРФ» (Москва) – «Тюмень» — 2:1 (0:0).

Голы: Крыкун, 29, Баталья, 46 — Неведров, 50.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Норильский никель» — 6:4 (2:4).

Голы: Серебряков, 6, Оппер, 12, 37, Костраба, 31, Телегин, 44, Хромых, 45 — Кудзиев, 7, 15, Саносян, 16, Родригиньо, 24.