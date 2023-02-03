«Факел» нанёс поражение «Уралу» в мужской волейбольной Суперлиге

Завершились два матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Факел» на своей площадке нанёс поражение «Уралу» со счётом 3:0 (26:24, 25:23, 25:23).

В другом матче игрового дня «Нефтяник» на выезде обыграл «Югру-Самотлор» — 3:1 (25:21, 18:25, 25:20, 25:23).

«Факел» с 11 победами в 21 матче занимает девятое место в турнирной таблице, «Урал» с 12 победами в 20 матчах – восьмой. «Нефтяник» и «Югра-Самотлор» занимают, соответственно, 13-ю и 14-ю позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Предварительный этап. 21-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (26:24, 25:23, 25:23).

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 1:3 (21:25, 25:18, 20:25, 23:25)