«Факел» нанёс поражение «Уралу» в мужской волейбольной Суперлиге
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Завершились два матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Факел» на своей площадке нанёс поражение «Уралу» со счётом 3:0 (26:24, 25:23, 25:23).
В другом матче игрового дня «Нефтяник» на выезде обыграл «Югру-Самотлор» — 3:1 (25:21, 18:25, 25:20, 25:23).
«Факел» с 11 победами в 21 матче занимает девятое место в турнирной таблице, «Урал» с 12 победами в 20 матчах – восьмой. «Нефтяник» и «Югра-Самотлор» занимают, соответственно, 13-ю и 14-ю позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Предварительный этап. 21-й тур
«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (26:24, 25:23, 25:23).
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 1:3 (21:25, 25:18, 20:25, 23:25)
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