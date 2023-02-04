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Лидер французской партии выступил против запрета на участие спортсменов из России в ОИ

Лидер французской партии выступил против запрета на участие спортсменов из России в ОИ
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против призывов к запрету на участие спортсменов из России на Олимпийских играх в Париже.

«Речь идёт о присутствии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Но никто не задавал вопрос о присутствии американских спортсменов на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, когда их страна осуществила незаконное вторжение в Ирак, приведшее к бесчисленным жертвам!», — написал Филиппо в своём «твиттере».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Ранее министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с призывом к МОК и международным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

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