Россиянка Александра Костенюк лидирует после двух туров этапа Гран-при ФИДЕ
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Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк захватила лидерство после второго тура мюнхенского этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин.
Александра одержала вторую победу подряд на старте турнира, переиграв представительницу Германии Элизабет Петц. Российская шахматистка воспользовалась грубой ошибкой соперницы на 23-м ходу.
«Сегодняшняя партия закончилась неожиданно, потому что, по-видимому, она просто допустила зевок. Квадрат e8 был для неё слепым пятном», — объяснила Костенюк в послематчевом интервью пресс-службе турнира.
Набрав два очка после двух туров, Александра Костенюк единолично возглавила промежуточную таблицу турнира. Далее в таблице расположились сразу четыре шахматистки, набравшие по 1,5 балла.
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