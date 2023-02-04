Россиянка Александра Костенюк лидирует после двух туров этапа Гран-при ФИДЕ

Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк захватила лидерство после второго тура мюнхенского этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин.

Александра одержала вторую победу подряд на старте турнира, переиграв представительницу Германии Элизабет Петц. Российская шахматистка воспользовалась грубой ошибкой соперницы на 23-м ходу.

«Сегодняшняя партия закончилась неожиданно, потому что, по-видимому, она просто допустила зевок. Квадрат e8 был для неё слепым пятном», — объяснила Костенюк в послематчевом интервью пресс-службе турнира.

Набрав два очка после двух туров, Александра Костенюк единолично возглавила промежуточную таблицу турнира. Далее в таблице расположились сразу четыре шахматистки, набравшие по 1,5 балла.