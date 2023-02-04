Белорусская легкоатлетка Тимановская: полностью поддерживаю бойкот

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, получившая недавно польское гражданство, высказалась о решении некоторых федераций спорта бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска на них российских и белорусских атлетов.

«Полностью поддерживаю бойкот и вообще задаюсь вопросом: почему я, политически репрессированный спортсмен, должна отбыть трёхлетний карантин, а те, кто поддерживает спецоперацию (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ), могут спокойно выходить на международную арену?



Здесь дело далеко не в документах. С ними всё в порядке, есть гражданство и т.д. Здесь дело в том, что по правилам World Athletics спортсмен, сменивший сборную, должен отбыть трёхлетний карантин, но он может быть сокращён в исключительных случаях.



Находясь в карантине, нельзя выступать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. И моя следующая Олимпиада под вопросом сейчас, потому что, насколько я понимаю, мой случай не считают исключительным», — написала Тимановская в социальных сетях.