Анжелика Сидорова пропустит зимний сезон

Серебряный призёр Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не будет выступать на соревнованиях в текущем зимнем сезоне.
«В соревнованиях зимнего сезона Анжелика выступать не будет. Мы проанализировали тренировки и старты последних лет и пришли к выводу, что привычные подходы нуждаются в пересмотре. К тому же последние несколько сезонов, и особенно прошлый летний, оказались слишком тяжёлыми и физически, и эмоционально. Анжелика продолжает тренироваться, но в облегчённом режиме.
Ближайшая цель одна — восстановиться, привести себя в оптимальное рабочее состояние. Решим эту задачу – будем двигаться дальше», — цитирует ТАСС личного тренера спортсменки Светлану Абрамову.
В 2022 году Сидорова являлась обладательницей лучших результатов в мире как в зимнем, так и в летнем сезонах (4,87 и 4,91 метра соответственно).
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