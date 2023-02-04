Светлана Журова: почему политики распоряжаются судьбами спортсменов?

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен идти на поводу у руководителей стран, призывающих не допускать российских и белорусских спортсменов на международные старты.

«Если МОК пойдёт на поводу, то на следующие Игры мы получим ещё что-нибудь, уже не связанное с россиянами. Ведь будет создан прецедент, все решат, что так и дальше можно поступать. На Олимпиадах 1980 и 1984 годов такое было невозможно — если страны объявляли бойкот, то они не приезжали. И сейчас МОК должен придерживаться той же позиции. Посмотрите на теннисные профессиональные ассоциации, там в соревнованиях вместе с нашими участвуют и украинцы, и латвийцы, и британцы, и поляки, и никто бойкотов не объявляет. Организация проявила стойкость — не хотите, не приезжайте, и у всех сразу отпала охота бойкотировать соревнования.



Может, мы и сами ещё откажемся от поездки, если нам выставят условия, которые мы не сможем выполнить. Но сейчас МОК должен проявить жёсткость, иначе дойдёт до чисток во всех сборных, где есть этнические русские. Мы же не знаем, чего они после начнут требовать. Если МОК пойдёт на поводу, то всё перерастёт в бесконечную проблему.



Сейчас спортсмены могут спросить: почему политики распоряжаются нашей жизнью? Мы выступаем не для кучки политиков, а для зрителей. Вы у зрителей или болельщиков спросите, как они хотят. Почему политики решили за всех?» — цитирует Журову ТАСС.