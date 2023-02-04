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Мария Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края

Мария Ласицкене выиграла Кубок губернатора Краснодарского края
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей Кубка губернатора Краснодарского края, который прошёл в Славянске-на-Кубани.

На соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин Ласицкене победила с результатом 1,98 метра. Эту высоту она покорила со второй попытки и обновила лучший результат сезона в России по прыжкам в помещении. Второй стала Кристина Королёва (1,91), третьей — Надежда Андрюхина (1,88).

В прыжках в длину у мужчин первое место занял Артём Чермошанский (7,81 м), второе — Сергей Полянский (7,74), третье — Данил Чечела (7,51). В женских прыжках с шестом первой стала Аксана Гатауллина (4,55), второй — Елизавета Бондаренко (4,35), третьей — Дарья Игнатова (4,15).

Всего участие в завершившихся сегодня соревнованиях приняли более 150 спортсменов из 15 субъектов России.

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