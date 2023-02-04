«Чеховские медведи» обыграли «Виктор» в матче мужской гандбольной Суперлиги
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В единственной встрече игрового дня мужского чемпионата России по гандболу «Чеховские медведи» на выезде обыграли «Виктор». Игра, проходившая в Ставрополе, завершилась победой гостей из Чехова со счётом 39:30.
Самым результативным игроком прошедшего матча стал Кирилл Котов из «Чеховских медведей», на счету которого восемь мячей.
Этот успех позволил «Чеховским медведям» выйти на первое место в турнирной таблице турнира. Ставропольская команда сохраняет за собой вторую строчку турнирной таблице Суперлиги, опережая на пару очков ЦСКА и «Пермских медведей», отыгравших на один матч меньше.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап
«Виктор — «Чеховские медведи — 30:39 (15:19)
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