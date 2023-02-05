Александра Костенюк продолжает лидировать после трёх туров этапа Гран-при ФИДЕ

Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк продолжает лидировать после третьего тура мюнхенского этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин.



Александра Костенюк одержала уже третью победу подряд на старте турнира, переиграв представительницу Германии Динару Вагнер.

Набрав три очка после трёх туров, Александра единолично возглавляет промежуточную таблицу турнира. Далее в таблице расположились сразу три шахматистки, — Нана Дзагнидзе, Тань Чжунъи и Анна Музычук— отстающие от россиянки на один зачётный балл.

Костенюк выступает на турнире под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.



Этап Гран‑при ФИДЕ в Мюнхене продлится до 13 февраля.