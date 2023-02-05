«Поступают так, как им скажут за океаном». Драчёв — о возможном бойкоте Олимпиады

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал заявления Олимпийских комитетов Чехии и Эстонии о том, что они не будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

«Чехия и Эстония отказались поддерживать бойкот? Я бы не обращал на это особого внимания. Все эти страны поступают так, как им скажут за океаном. Если им скажут бойкотировать, они будут, даже если они сейчас другого мнения. Это же всё несамостоятельные страны.



Что касается бойкотов, то тут важно знать одну вещь: бойкот страной Олимпийских игр – автоматический пропуск следующей Олимпиады. Поэтому, на мой взгляд, это больше такая пафосная позиция, что мы будем всё бойкотировать. Потом они одумаются, оценят ситуацию и здравый смысл восторжествует», – цитирует Драчёва Metaratings.