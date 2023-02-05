«Енисей» обыграл «Динамо-Метар» и другие матчи 18-го тура женской Суперлиги за 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, прошли три матча 18-го тура в женской волейбольной Суперлиге.
Вот их результаты:
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) 3:1 (25:21, 20:25, 25:16, 25:20)
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Протон» (Саратов) 3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:21)
«Заречье-Одинцово» (Одинцово) — «Динамо» (Москва) 0:3 (16:25, 15:25, 23:25)
Возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги московское «Динамо», в активе которого 51 очко. Бело-голубые, которые одержали 11 побед подряд, на семь очков опережают идущий вторым калининградский «Локомотив», который является действующим чемпионом России. Третье место с 40 очками занимает питерская «Ленинградка». Замыкает турнирную таблицу безнадёжный аутсайдер «Липецк», имеющий после 18 игр всего шесть набранных очков.
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