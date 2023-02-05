Российский велогонщик Власов стал 5-м в итоговой классификации «Вуэльта Валенсии»

Завершился финальный, пятый этап испанской веломногодневки «Вуэльта Валенсии». Победителем этапа стал 36-летний португалец Руи Кошта, выступающий за команду Intermarché-Circus-Wanty. Вторым стал голландец Тимен Аренсман из INEOS Grenadiers. Третье место в гонке занял британский спортсмен Самуэле Баттистелла из команды Astana Qazaqstan Team.

Победитель валенсийской многодневки 2022 года российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду BORA-hansgrohe, показал 13-й результат.

В итоговой гененеральной классификации многодневки победителем стал Руи Кошта. Вторым стал итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo. Третье место занял британский гонщик Тео Гэйган Харт, представляющий команду INEOS Grenadiers. Александр Власов занял пятое место.

«Вуэльта Валенсии» открывает сезон многодневных гонок в Европе.