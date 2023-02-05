Немецкий бобслеист Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира

Немецкий экипаж с рулевым Франческо Фридрихом победил в соревновании четвёрок на чемпионате мира по бобслею в Санкт-Морице (Швейцария). По итогам четырёх попыток немецкая четвёрка показала результат 4 минуты 19,61 секунды.
Второе и третье места по итогам соревнований разделили экипажи британца Брэда Халла и латвийца Эмилса Ципулиса (отставание 0,69 секунды).
Одержав данную победу, Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира. Также на счету немца четыре победы на Олимпийских играх и семь — на чемпионатах Европы.
Бобслей. Чемпионат мира. Санкт-Мориц (Швейцария). Мужчины. Четвёрка
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Кенди Бауэр/Александр Шуллер (Германия) — 4:19.61 (1:05.08 + 1:04.75+ 1:05.05 +1:04.73).
2. Эмиль Ципулис/Эдгарс Немме/Дэвис Спрингис/Матисс Микнис (Латвия) — 4:20.30 (1:05.37 + 1:05.04+ 1:04.87 +1:05.02).
2. Брэдли Холл/Арран Гуливер/Грег Какетт/Тейлор Лоуренс (Великобритания) — 4:20.30 (1:05.09 + 1:04.94+ 1:04.93 +1:05.34).
4. Йоханнес Лохнер/Эрек Брукерт/Джошуа Таше/Георг Фрайшауэр (Германия) — 4:21.04 (1:05.31 + 1:05.36+ 1:05.35 +1:05.02).
5. Михаэль Фогт/Сирил Бьери/Сильвио Вебер/Сандро Мичел (Швейцария) — 4:21.38 (1:05.36 + 1:05.68+ 1:05.31 +1:05.03).
6. Кристоф Хафер/Михаэль Зальцер/Тобиас Шнайдер/Маттиас Зоммер (Германия) — 4:21.47 (1:05.61 + 1:05.35+ 1:05.23 +1:05.28).
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