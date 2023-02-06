Али Картер стал победителем турнира German Masters-2023 по снукеру

Финалист чемпионатов мира 2008 и 2012 годов, английский снукерист Али Картер выиграл турнир German Masters 2023, который проходил с 1 по 5 февраля в Берлине.

В финале соревнований Картер нанёс поражение своему соотечественнику Тому Форду со счётом 10-3.

На пути к финалу Картер разобрался с такими игроками, как Луис Хиткоут, Пан Цзюньсюй и Роберт Милкинс.

German Masters-2023 — десятый по рангу турнир сезона 2022/2023 и седьмой по счёту из восьми в Европейской серии. Это 17-й турнир German Masters в истории.

Действующий чемпион мира и первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан снялся с турнира и был заменен Россом Мьюиром.

Общий призовой фонд турнира составил £ 427 000 ($ 513 894). Картер, как победитель соревнований, получит £ 80 000 ($ 96 279).