В Германии заявили, что не обсуждают идею бойкота ОИ в случае допуска России

Немецкие спортсмены не рассматривают вопрос о бойкотировании Олимпийских игр в Париже в случае допуска на них российских и белорусских атлетов.
«На данный момент не ведется дискуссия о том, будут ли немецкие спортсмены бойкотировать Олимпийские игры. В последние несколько дней в США дали понять, что не будут мешать Международному олимпийскому комитету по вопросу возвращения российских спортсменов на соревнования», — заявили в пресс-службе Конфедерации олимпийских видов спорта Германии.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.
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