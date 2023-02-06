Министр спорта России высказался о решении некоторых стран бойкотировать ОИ из-за россиян

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как относится к решению некоторых стран бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска на них российских и белорусских атлетов.

«Мы позитивно оцениваем, что Международный олимпийский комитет пытается найти выход из ситуации.



Считаем, что в Лозанне начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов. Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместимы с принадлежностью к Олимпийскому движению. Это подтверждено выводами международных экспертов ООН.



Важно, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов Олимпийского движения.



Наша страна всегда последовательно отстаивала принципы, изложенные в Олимпийской хартии, которая прямо запрещает любые формы дискриминации в отношении спортсменов. Тем более, никто не может быть ограничен в участии в соревнованиях только по причине своего паспорта. Это прямое нарушение прав человека.



Мы видим, как правительства отдельных стран сегодня открыто заявляют о вмешательстве в процесс принятия решений международных спортивных федераций, пытаются взять их в заложники, выставляя им политические условия о бойкоте Олимпийских игр. Убеждены, что это прямо противоречит Олимпийской хартии и направлено на дестабилизацию и разрушение Олимпийской семьи.



История показывает, что бойкоты никогда не приводят к достижению своих целей, и в конечном итоге заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.