Лагно: я бы не сказала, что Непомнящий фаворит матча за шахматную корону

Двукратная чемпионка Европы, российская шахматистка Екатерина Лагно оценила шансы Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.
«Я бы не сказала, что Непомнящий фаворит. Тоже очень неочевидный матч, совершенно непонятно в какой форме Ян, в какой форме Дин Лижэнь. Он сейчас играет турнир в Вейк-ан-Зее, партии проигрывает, а Ян не очень хорошо сыграл на чемпионате мира по рапиду и блицу. У кого будут крепче нервы, тот и выиграет, сила игроков примерно равная.
Магнус Карлсен отказался защищать свой титул? Вы знаете, как-то держусь, не сильно грущу по этому поводу», — сказала Екатерина в интервью «Матч ТВ».
Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт с 7 по 30 апреля в Астане (Казахстан).
- 6 февраля 2023
-
12:23
-
12:12
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
07:09
-
00:47
-
00:19
-
00:00
- 5 февраля 2023
-
23:28
-
23:07
-
23:01
-
22:21
-
20:22
-
19:33
-
13:40
-
03:24
-
01:30
-
00:24
-
00:06
- 4 февраля 2023
-
22:55
-
21:52
-
19:34
-
19:17
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
17:26
-
16:59
-
15:52
-
14:10
-
13:40
-
13:36
-
11:43
-
10:38