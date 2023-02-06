Лагно: я бы не сказала, что Непомнящий фаворит матча за шахматную корону

Двукратная чемпионка Европы, российская шахматистка Екатерина Лагно оценила шансы Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.

«Я бы не сказала, что Непомнящий фаворит. Тоже очень неочевидный матч, совершенно непонятно в какой форме Ян, в какой форме Дин Лижэнь. Он сейчас играет турнир в Вейк-ан-Зее, партии проигрывает, а Ян не очень хорошо сыграл на чемпионате мира по рапиду и блицу. У кого будут крепче нервы, тот и выиграет, сила игроков примерно равная.

Магнус Карлсен отказался защищать свой титул? Вы знаете, как-то держусь, не сильно грущу по этому поводу», — сказала Екатерина в интервью «Матч ТВ».

Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт с 7 по 30 апреля в Астане (Казахстан).



