В Турции отменили все спортивные мероприятия
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Министр молодежной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.
«Все национальные спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления по чрезвычайным ситуациям», — написал Касапоглу в своём «твиттере».
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
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