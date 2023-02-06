Два борца 14 и 15 лет погибли под завалами в Турции

Турецкий борец Таха Акгюль рассказал о смерти двух спортсменов под завалами в турецком городе Кахраманмараш.
«Здание, в котором жили борцы «Мараш Беледиеспор», разрушено. Я слышал, что в нём также находились футболисты. Оно полностью разрушено, никаких новостей от детей не слышно. Наши братья-борцы из Анкары собираются помочь с завалами. Работа уже началась. Сёстры двух наших друзей, которые ехали на помощь из Анкары, также помогают с завалами. Они собираются позаботиться и о детях, и об их родных.
Сейчас я с ними поговорил. Они начали вытаскивать наших братьев, и два борца 14 и 15 лет погибли. От остальных детей вестей нет. Из-под завалов никто не выходит. Команды спасателей на месте», — приводит слова Акгюля Spor Arena.
Ранее министр молодёжной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
- 6 февраля 2023
-
16:54
-
16:25
-
15:41
-
15:14
-
15:07
-
14:50
-
13:40
-
12:23
-
12:12
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
07:09
-
00:47
-
00:19
-
00:00
- 5 февраля 2023
-
23:28
-
23:07
-
23:01
-
22:21
-
20:22
-
19:33
-
13:40
-
03:24
-
01:30
-
00:24
-
00:06
- 4 февраля 2023
-
22:55
-
21:52
-
19:34
-
19:17
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
17:26