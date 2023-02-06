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Поздняков: у Ромашиной есть уникальный опыт, который может послужить спорту в России

Поздняков: у Ромашиной есть уникальный опыт, который может послужить спорту в России
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение российской синхронистки Светланы Ромашиной завершить карьеру.

«Легендарная Светлана Ромашина, самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания, завершает свою карьеру.

Уверен, что впереди Светлану ждёт новый яркий этап жизни, который будет так или иначе связан со спортом. Семь золотых олимпийских медалей, участие в четырёх Олимпийских играх, 21 титул чемпионки мира дают основания полагать, что у Светланы есть уникальный опыт, который может послужить спорту высших достижений в наших стране! Светлана, мы всегда вас поддержим в этом!» — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Напомним, Ромашина объявила о своём решении сегодня, 6 февраля. Она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.

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