Ласицкене: как оцениваю конкуренцию в прыжках в высоту? Девочкам есть к чему стремиться

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о конкуренции в её виде спорта.
«Как оцениваю конкуренцию в прыжках в высоту за последние годы? Понятно, что девочкам есть к чему стремиться. Они борются, стараются. Я только рада быть с ними в секторе. Если соревнования со мной их как-то подстёгивают, то для меня это радость. И мне с ними прыгать очень полезно. Не раз говорила, что чем выше конкуренция, тем круче. Мы все стараемся прогрессировать, и я в том числе», — приводят слова Ласицкене «Известия».
Ласицкене выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая проходила в июле-августе 2021 года, с результатом 2,04 м. Второй результат показала представительница Австралии Никола Макдермотт (2,02 м). Замкнула тройку сильнейших украинка Ярослава Могучих (2,00 м).
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