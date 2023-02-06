Президент Латвии: участие российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024 недопустимо

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил против допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.



«Общая позиция латвийского государства и спортивного сообщества едина и ясна — пока ситуация на Украине не изменится, участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх под любым флагом недопустимо. Международный олимпийский комитет должен пересмотреть свою нынешнюю позицию», — приводит слова Левитса Delfi.



Ранее Международный олимпийский комитет призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. На данный момент идёт обсуждение условий, на которых спортсмены смогли бы вновь принимать участие в стартах, окончательного решения пока нет.



Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.