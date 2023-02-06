Магнус Карлсен: всё больше убеждаюсь, что российским шахматистам не стоит играть

16-кратный и действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен рассказал о своём отношении к участию российских шахматистов в международных турнирах.



«Думаю, с каждым днём играть против русских становится всё страннее. Сначала я, вероятно, больше остальных был сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей от соревнований. В особенности, учитывая, что мы не знаем, какие долгосрочные последствия это будет иметь. Теперь, когда всё затянулось, я всё больше и больше убеждаюсь в том, что, может быть, российским шахматистам не стоит играть. Но это не мне решать», — приводит слова Карлсена TV2.



Напомним, ранее Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, сославшись на усталость. Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт с 7 по 30 апреля в Астане (Казахстан).