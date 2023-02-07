Борцы из Узбекистана, соревновавшиеся в Турции, не пострадали в результате землетрясения

Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана сообщает, что все спортсмены молодёжной сборной по вольной борьбе, которые принимали участие в международных соревнованиях в Кахраманмараше, не пострадали в результате землетрясения. Эпицентром стихийного бедствия как раз стал район, где 3-6 февраля проходил борцовский турнир.

При содействии посольства Республики Узбекистан в Турции принимаются меры по отправке отечественных спортсменов и тренеров в Анкару, они вернутся на родину по маршруту Анкара-Стамбул-Ташкент. Для координации работы в Стамбул отправился генеральный секретарь Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Шухрат Мамадалиев.

Также сообщается, что остальные узбекские спортсмены продолжат тренировочные сборы в Турции, так как находятся вдали от эпицентра землетрясения. Сборная Узбекистана по велоспорту — в Алании, а гребцы на байдарках и каноэ — в Белеке.