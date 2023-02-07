Грузинского гроссмейстера Джобаву забанили на Chess.com за расистские высказывания

Грузинский гроссмейстер Баадур Джобава отстранён от всех призовых турниров на Chess.com до конца 2023 года. Причиной послужили расистские высказывания Джобавы во время прямого эфира 3 февраля. Тогда он усомнился в честной игре китайских шахматистов при отборе к онлайн-турниру Airthings Masters Play-In и в грубой форме призвал заблокировать их аккаунты.
«Уважаемое глобальное шахматное сообщество! 3 февраля, во время игры Airthings Masters Play-In Баадур Джобава нарушил наш кодекс поведения для участников мероприятий Chess.com. Он дал расистские и подстрекательские комментарии о соперниках и публично оскорблял преданных членов нашей команды.
Узнав об этих действиях, мы провели проверку и поговорили со всеми причастными, включая Джобаву. После этого мы сообщили Джобаве, что заблокируем его учётную запись на все призовые турниры Chess.com до конца 2023 года.
В нашей игре нет места сексизму/расизму или любым другим формам нетерпимости. Надеемся, что и профессионалы, и любители будут поддерживать этот стандарт на Chess.com и в наших сообществах», — говорится в официальном заявлении Chess.com.
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