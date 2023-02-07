Восемь турецких борцов спасены из-под завалов

Турецкая федерация борьбы (TGF) сообщила, что восемь спортсменов были спасены из‑под завалов в городе Кахраманмараш после землетрясения.

«Продолжаются спасательные операции по вызволению наших борцов из Кахраманмараша, оказавшихся под завалами. На данный момент число спасенных борцов достигло восьми человек.



Поисково‑спасательные работы продолжаются благодаря большой самоотверженности и вере нашей борцовской семьи», — сообщает пресс-служба TGF.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.