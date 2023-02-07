Российские спортсмены не пострадали в результате землетрясения в Турции

Директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов сообщил, что среди пострадавших в результате сильного землетрясения в Турции нет российских спортсменов, проводящих сборы на территории этой страны.
Как сообщил Брюсов, в Турции сейчас проходят сборы у российских спортсменов, представляющих четыре вида: велотрек, парусный спорт, стендовую стрельбу и триатлон. Они тренируются в непострадавшей части Турции: в Аланье, Бодруме и Мерсине. Также на территории Турции находятся четыре российских паралимпийца.
«С руководством вышеуказанных общероссийских спортивных федераций и с представителями команд в местах проведения мероприятий ФГБУ «ЦСП» налажен оперативный контакт. Членов спортивных сборных команд Российской Федерации среди пострадавших нет», — написано в телеграм-канале Брюсова.
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