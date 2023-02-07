Легендарная сёрфингистка заявила о бойкоте соревнований в случае допуска трансгендеров

Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров американская сёрфингистка Бетани Хэмилтон выразила готовность бойкотировать соревнования, если Всемирная лига сёрфинга (WSL) допустит до соревнований трансгендеров. Ранее WSL опубликовала постановление, которое позволяет трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях с единственным требованием пройти год тестов на гормон тестостерон.

«Я не буду участвовать в соревнованиях, если это правило реализуют. Спрашивали ли сёрферов WSL, что они думают об этом правиле? Является ли уровень гормонов честным и точным описанием того, мужчина это или женщина?



Это лучшее решение для сёрфинга и для женщин в сёрфинге? Если да, то почему? Почему в WSL упоминаются транс-женщины, соревнующиеся с женщинами, а не транс-женщины, соревнующиеся с мужчинами?», — приводит слова спортсменки Marca.

Бетани известна тем, что ей удаётся соревноваться на самом высоком уровне, несмотря на то, что она потеряла руку в результате нападения акулы в возрасте 13 лет.