NRK: 88 из 110 опрошенных норвежских спортсменов поддержали отстранение россиян

Норвежские спортсмены поддержали отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Об этом сообщает издание NRK, которое располагает результатами опроса, проведённого ассоциацией спортсменов Норвегии.

Согласно данным, 88 из 110 норвежцев выступили за отстранение россиян и белорусов от мировых стартов, что составляет 80%. Ещё 13,6% высказались в поддержку возвращения россиян в международный спорт, а 6,4% воздержались от ответа.

«Не мне судить о решениях МОК на глобальном уровне, но мы вполне уверены, что позиция норвежцев и других стран северной Европы совпадает. Если мы говорим о заботе об украинских спортсменах, то просто не можем обсуждать вопрос возвращения россиян. Такова ситуация в Европе», — цитирует главу ассоциации Эрленда Ханствейта NRK.