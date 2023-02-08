Два волейболиста погибли под завалами в Турции

Турецкие волейболисты Мехмет Джан Агырбаш и Эминджан Коджабаш погибли в результате обрушения гостиницы в провинции Малатья. Мехмет Джан Агырбаш представлял команду «Малатья Беледиеспор». Эминджан Коджабаш выступал за городскую команду Эскишехира.

«Мы с глубокой скорбью узнали, что Мехмет Джан Агырбаш, который носил майку команды «Малатья Беледиеспор», скончался во время землетрясения, произошедшего в нашей стране.

С глубокой грустью узнали, что наш волейболист Эминджан Коджабаш из Эскишехира, сын вице-президента провинции Эскишехир Бюлента Коджабаша, погиб в результате землетрясения в Малатье», — сообщает TRT Spor.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 балла (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.