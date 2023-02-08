Тихонов: скандинавские страны против России — спарринг боксёра лёгкого веса с Тайсоном

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о совместном заявлении олимпийских комитетов скандинавских стран, выступивших против инициативы МОК допустить российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Не надо обращать внимание на тех же норвежцев и других. Кто они такие против России? Если мы наладим собственные проблемы внутри страны, то нам равных не будет. Во всём всегда виноваты мы.

Возьмём тех же финнов, по сути, это Московская область, но богатая страна. При этом Финляндия богата за счёт России — наши спекулянты продали им леса на десятки миллиардов кубов. Финны заготовили на 300 лет российского леса, теперь мы им не нужны. Скандинавы всю жизнь были такие. Их амбиции непонятны.

Скандинавские страны против России — это спарринг боксёра лёгкого веса с Тайсоном. Меня они боялись как огня, когда я заходил, они вставали, как при Сталине. Не стоит обращать нам внимание на скандинавов, надо делать своё дело и выигрывать. И заставить их нас уважать», — приводит слова Тихонова Metaratings.