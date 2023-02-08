Четыре человека арестованы по делу о коррупции на Играх в Токио
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Высокопоставленный чиновник оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ясуо Мори и три руководителя крупных японских компаний задержаны по подозрению в мошенничестве при организации Олимпиады.
Все задержанные обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает AP News.
Расследование о сговоре на торгах включает выбор мест проведения олимпийских тестовых соревнований, а также самих Игр. Отмечается, что на некоторые контракты претендовала только одна компания. Прокуроры говорят, что скандальные аресты, связанные со сговором на торгах, только начались и могут привлечь больше компаний.
При признании виновными в нарушении антимонопольного законодательства лица могут быть приговорены к лишению свободы на срок до пяти лет.
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